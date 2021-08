Al reiterar que no tiene nada que ver con las acusaciones que pesan sobre Ricardo Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al panista a presentarse al reclusorio a declarar, incluso amparado, para que pueda dar la cara ante el juez y demuestre que no recibió dinero, “pero que no me eche la culpa, que no sea marrullero”.

“Entonces él me acusa con un twitter, yo respondo lo que yo creo que debe de hacer, no irse del país, sino enfrentar su situación, el que nada debe, nada teme, él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad”, señaló durante su conferencia matutina.

En La Mañanera, el mandatario calificó como una “maniobra politiquera” el hecho que Anaya lo esté culpando de estar detrás de la investigación de la Fiscalía General de la República que lo acusa de recibir dinero por parte de Emilio Lozoya.

“De quién es el citatorio, de la fiscalía o del juez, si es el poder judicial, ¿Qué tengo que ver con los jueces?. Que se presente, que dé la cara, el que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero.

“Se les hace fácil decir: ¡me persiguen, me persiguen! Nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos, nosotros tenemos principios, ideales, tenemos moral, pero es una maniobra politiquera el querer salir así adelante, mejor que vaya y que declare y que demuestre que no recibió dinero”, dijo el Presidente.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021

Durante la media hora que dedicó a tratar este tema, López Obrador aseguró que las acusaciones por las que están citando a Anaya a presentarse frente a un juez, se vienen arrastrando desde 2018 cuando fue candidato presidencial y se peleó con integrantes y dirigentes del PAN.

Aprovechó para presentar un video en donde Javier Lozano le cuestiona un presunto lavado de dinero. Además, otro donde el panista Ernesto Cordero presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

“Entonces es importante conocer los antecedentes porque el acusa de ser perseguido por el presidente, por mí y eso es una mentira, eso es falso. Qué es lo que da origen a esta situación, una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido en su momento y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el ex director de Pemex”, agregó.

El Presidente ironizó incluso recordando al ex presidente Vicente Fox al señalar que a Anaya se le hizo fácil culparlo pensando que de esta manera iba a librar las acusaciones en su contra “como diría su compañero, camarada del bloque conservador, y yo por qué” López Obrador mencionó que cómo va a estar pensando en impedir que sea candidato para el 2024 y aseguró que mucho menos le molestan las críticas que hace hacia su gobierno. Incluso, le dijo que no afecta ir a la cárcel cuando se es inocente y se lucha por una causa pues contrario a lo que se cree, fortalece a un dirigente.