El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, convocó a las diputadas y diputados de la coalición Va por México, a mantenerse unidos en los temas sustantivos que realmente beneficien a los mexicanos como salud, economía y seguridad, para que valga la pena el esfuerzo por salvar a nuestro país de la regresión.

Hoy vengo a decirles, amigas y amigos, llegó la hora de los valientes, de los patriotas, de los que no nos rajamos, porque si no, de qué sirvió lo que hicimos, de los que aguantamos la presión, de los que no nos dejamos someter, de los que no estamos solos.