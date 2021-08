El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que el abuso sexual y violencia contra el joven José Eduardo Ravelo Echevarría es un “crimen de odio”, por el cual se tiene que investigar y castigar a los policías estatales que presuntamente le arrebataron la vida.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, AMLO dio a conocer que junto a su Gabinete volvió a tratar el tema del joven y aseguró que se debe averiguar a quien permite este tipo de “atrocidades”.

“El caso de este joven que fue ultrajado, asesinado en Mérida, eso es un crimen de odio y no se va permitir, y no es nada más una actitud de los de los policías, no sólo el que ejecuta, sino el que tolera este tipo de atrocidades”, expuso el titular del Ejecutivo.

“Hoy volví en la mañana con el Gabinete de seguridad a tratar el caso y se tiene que ir a fondo y castigar a los responsables. En general, para periodistas, para dirigentes sociales y para todos los ciudadanos, protección”, recalcó.