El Comité Delegacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección XVIII anunció esta mañana que no regresarían a clases presenciales el día 24 ni el 30 de agosto, ya que no hay condiciones ni inmunidad al sector educativo.

Juan Manuel Macedo Negrete, el dirigente sindical de la DIII-6 del SNTE aseguró que ya plantearon esta determinación a las autoridades, la cual surgió derivado de la mala organización que plantea el regreso a clases presenciales y considerando que en los planteles educativos no se puede garantizar la salud ni de los estudiantes ni de los maestros y administrativos.

Aseguró que posiblemente en octubre cuando entre en funciones la próxima administración estatal se puedan dar las condiciones para un regreso seguro a las escuelas, pero por el momento no las hay.

“Una vez que se haga la transición del gobierno estatal, posiblemente se dará seguimiento a este asunto, por el momento no hay definición clara de los requerimientos del regreso a clases de parte de la Federación”, aseguró.

“No somos omisos a los problemas educativos/financieros de la entidad, estamos de acuerdo en lo que hacen, no les deben de fallar en sus salarios y los vamos a apoyar siempre”, mencionó.

Macedo aseguró que respaldan a los maestros que ya anunciaron que no van a regresar es decir al sector del magisterio estatal a quienes no se les ha pagado las quincenas devengadas, motivo que además se suma a la determinación de no volver a clases.

“Exigimos a las autoridades del Gobierno de Michoacán que se les pague a los compañeros estatales y que cumplan con su obligación a la brevedad”, finalizó.