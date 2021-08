En sesión ordinaria, la noche de ayer, la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitió la sentencia que anula la elección a diputado local del Distrito 19 con cabecera en Tacámbaro del pasado 6 de junio y habrá de reponerse mediante elección extraordinaria en la fecha que señalen las autoridades electorales y el Congreso del Estado.

Sin poses triunfalistas, la dirigente en Michoacán de Fuerza por México (FxM), Karla Martínez Martínez, precisó que el instituto político que lidera, siguió como siempre lo ha hecho, la ruta de la legalidad para que sean reparados los derechos del partido y sus candidatas en el Distrito 19, que fueron violentados por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Tras reconocer el trabajo profesional del equipo jurídico de FxM, la dirigente apuntó que, con las impugnaciones emitidas, “se busca justicia ante la inequidad electoral de la que fue objeto el partido y nuestras candidatas. Con la sentencia dictada por la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, se está imponiendo la razón y privilegiando el derecho y la igualdad ante la ley sobre cualquier interés particular”, dijo.

Y abundó en el mismo sentido que, en este caso, se evidenció la determinancia cualitativa a raíz de la violación a los derechos humanos de votar y ser votado, legalidad, certeza, seguridad jurídica, entre otros.

Señaló la dirigente que exigir justica es un derecho reconocido en nuestra Constitución y en nuestras Leyes, y no un pecado, y recordó que el caso del Distrito de Tacámbaro, deriva de la irresponsabilidad del Instituto Electoral de Michoacán, que con grave error, imprimió boletas sin considerar la participación del partido FxM, en los municipios de Ario, Madero, Taretan y Turicato, y en su lugar, otorgar participación al partido Redes Sociales Progresista (RSP), cuando este ni siquiera registro candidatos en este Distrito.

Lo anterior, no obstante que la ley establece que las boletas electorales deben contener, “el distintivo con el color o combinación de colores y emblema de cada partido político, coalición o candidato independiente, y, la fotografía del candidato, lo que no se hizo en el caso de Tacámbaro, pues no existe ni en el emblema, color de nuestro partido, ni la fotografía en el recuadro que correspondía al partido” situación que causó un grave perjuicio que puso en peligro el registro estatal de FxM.

El IEM reconoció su grave error el mismo día de las votaciones, sin embargo, para el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, no fue suficiente y emitió una sentencia en contra, anteponiendo intereses particulares y antidemocráticos, lo que hizo necesario acudir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de enmendar tales arbitrariedades.

Por lo pronto, habrá que esperar la nueva fecha para la reposición de este proceso electoral en el Distrito 19 con cabecera en Tacámbaro, donde SÍ tenga participación FxM y aparezca en las boletas electorales.