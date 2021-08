Han pasado 18 días consecutivos desde que los maestros y trabajadores de la educación de la región Uruapan determinaron bloquear las vías del tren para exigir el pago puntual de las nóminas correspondientes, en su momento se pagó retrasada la quincena 14 del año, pero sigue pendiente el pago de nómina correspondiente al 15 de agosto.

Benjamín Hernández, Secretario General de la CNTE, fracción Poder de Base anunció que no darán su brazo a torcer en cuanto al bloqueo de las vías férreas en Uruapan, “en tanto no se regularicen los pagos no se liberará la vialidad”, aseguró.

Al respecto, el líder sindical explicó que ya vivieron a finales del 2020 una amarga experiencia con la administración estatal, luego de que aceptaran liberar las vías férreas bajo el compromiso de la administración de Silvano de calendarizar los pagos y respetar acuerdos, compromisos que no fueron acatados por las autoridades.

Dijo que a diario se realizan acciones de protesta en la entidad para que tanto el estado y la federación cumplan con los acuerdos establecidos y se resuelvan las problemáticas de pagos, sin embargo, no hay avances.

“No vamos a ceder de nueva cuenta, hay un comité seccional que determina las acciones que se habrán de establecer y se prevén más movilizaciones, no sólo queremos que nos paguen lo que nos deben, sino que nos lo paguen puntual y en forma”, añadió.