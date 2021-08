Al menos seis personas han muerto en un posible tiroteo entre talibanes y fuerzas estadounidenses, en medio del caos desencadenado en el aeropuerto de Kabul, donde se hacinan miles de personas que tratan de abandonar Afganistán en avión, una vez que los insurgentes han tomado la capital afgana y se han hecho con el control de la práctica totalidad del país.

“Vi a tres civiles y a un combatiente talibán muertos por el tiroteo entre los talibanes y las fuerzas estadounidenses”, dijo a Efe, Mirwais Yusufi, un testigo de lo sucedido en el aeropuerto de Kabul, adonde también se había encaminado para intentar salir del país.

Según la versión del testigo, el tiroteo se desencadenó después de que un talibán ordenó a varios civiles afganos que abandonaran el aeropuerto, pero cuando estos se negaron, el insurgente disparó contra ellos, lo que desencadenó la respuesta de las fuerzas estadounidenses, que abrieron fuego contra él, que murió en el acto.

“Después del tiroteo todos empezaron a correr y luego vimos que tres civiles murieron, no sé si por los disparos de los soldados estadounidenses o por los de los talibanes”, dijo.

Otras dos personas murieron supuestamente al caer de un avión estadounidense en el que habían logrado subir antes de que despegara del aeropuerto del Kabul.

En dos videos en las redes sociales que se hicieron virales se ve a decenas de personas corriendo por las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Kabul mientras un avión estadounidense se mueve, con algunas personas enganchadas a él; en el otro, se ve a lo lejos cómo caen dos cuerpos desde lo alto de un avión que había despegado.

Tras la conquista de Kabul por los talibanes, este domingo, miles de ciudadanos se apresuraron hacia el aeropuerto de la ciudad con la esperanza de ser evacuados cuanto antes, la mayoría de ellos sin visado ni boletos para vuelos comerciales e incluso sin pasaporte.

Aunque los civiles se reunieron en la parte de vuelos civiles del aeropuerto, las miles de personas que se concentraron en las pistas de aterrizaje obligaron a las fuerzas estadounidenses a enviar soldados para tratar de sacar a los afganos de las pistas de despegue de la zona militar.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx

— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021