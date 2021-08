Hace un par de meses el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de nivel cuatro para que sus ciudadanos no viajen a México debido a que algunas zonas han presentado aumento en el crimen y secuestro.

Michoacán se encuentra entre la lista de lugares a los que Estados Unidos recomienda no viajar, situación que mantiene a la entidad en el ojo público por la falta de ingobernabilidad en temas de seguridad y sobre todo con temor de inversiones extranjeras y turismo.

Ante esto, el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla le pidió a Marcelo Ebrard, en una reunión que mantuvieron, se delimite dicha alerta de visita en zonas de conflicto, es decir que se regionalice el sitio en el que hay conflicto a fin de que no se estigmatice a toda la entidad.

“Si se señala a toda la entidad, se limita el turismo extranjero y realmente no todo el estado está en condiciones de inseguridad, hay lugares como Morelia en donde no hay incidentes y se puede recibir a personas de otros países”, señaló.

Dijo que la respuesta del Secretario de Relaciones Exteriores fue favorable, de modo que se espera se pueda dar dicha regionalización de las alertas de visita en nuestra entidad.