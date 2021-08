El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que intervendrá en el caso de José Eduardo Ravelo Echavarría, el joven que perdió la vida luego de haber sido golpeado y violado por oficiales en Mérida, Yucatán.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal adelantó que dará instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que atienda el caso e incluso dijo que verá la posibilidad de que el Gobierno presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Los vamos a atender. La mamá del joven declaró que me iba a buscar, le mando a decir que no hace falta que venga porque voy a dar instrucciones a la Secretaria de Gobernación, a la Licenciada Olga Sánchez Cordero, para que se vea la posibilidad de que el Gobierno de la República presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto”, dijo el Presidente.