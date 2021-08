La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que, con sus spots de rechazo a la adopción entre parejas del mismo sexo, el Partido Encuentro Solidario (PES) fomentó la discriminación en contra de la comunidad LGBTQI+ y vulneró el interés superior de la niñez, al partir de modelos estereotipados de familia.

Aunque el proyecto inicial de la magistrada Gabriela Villafuerte proponía una multa económica ejemplar de cinco mil UMAS que superaba los 448 mil pesos y la actualización y reincidencia de un discurso de odio; los magistrados Rubén Lara Patrón y Luis Espíndola sostuvieron que la multa era excesiva, y la redujeron a mil UMAS, equivalente a 89 mil pesos, multa similar a la que se aplicó al PES por el spot en contra del aborto.

Además, los magistrados no estuvieron de acuerdo en que hubiera discurso de odio al considerar que el promocional del PES no desconocía la calidad de personas de la comunidad homosexual, en lo que Villafuerte no estuvo de acuerdo y defendió su proyecto al considerar que el odio “es más perverso en spots como este con apariencia de pura condescendencia”, y este partido fomentaba incluso a castigar a quienes se atrevieran a formar una familia más allá de un hombre y una mujer.

Insistió en que “es claramente un discurso de odio, cuando vemos hacia dónde pueden llegar las posturas cuando no se les pone un dique, justo es esta pirámide de odio la que debemos evitar, que empieza con prejuicio, discriminación sistemática porque este partido también ha emitido otros spots como en contra del odio, y luego vienen las agresiones físicas y a la integridad de las personas por este discurso de odio que escala.

“Muestra una fuerte discriminación, es claro que el partido político lo que hace es una campaña de odio, que excluye y menoscaba y evita el ejercicio de los derechos, porque eso es lo que quiere, que no se ejerzan los derechos de las personas de la comunidad LGBTQI+”.

La magistrada incluso ofreció disculpas, pero solicitó que se transmitiera el spot que el INE suspendió por tratarse de actos discriminatorios, en el que el PES señala que “Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan, en el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar”, e invita a votar por los diputados de esta fuerza política.