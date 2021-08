El presidente de la Comisión Legislativa de Educación en el Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada reiteró el llamado a estabilizar el pago de los maestros: completo y puntuales, para entablar un regreso a clases presenciales.

Señaló que para ello también será necesario que se fortalezcan las medidas sanitarias como infraestructura, agua potable, baños y gel a base de alcohol para garantizar este regreso a clases.

En Michoacán más de un millón de alumnos cursarán la educación básica y más de 270 mil de los niveles media superior y superior.

“Exigimos no solo su inmediato pago si no garantizar sus quincenas puntuales en adelante, de lo contrario no habrá condiciones para reanudar el ciclo escolar”, consideró.

Finalmente destacó que de igual manera se tendrían que cumplir los 10 protocolos sanitarios anunciando por la maestra Delfina Álvarez, secretaria de Educación Pública en el país:

1. Integración de padres y madres de familia al Comité Participativo de tu Escuela.

2. Establecer el filtro de salud en casa, así como participar en los filtros de la escuela y salón de clases.

3. Desinfección de las manos con gel antibacterial o agua y jabón.

4. Uso de cubrebocas.

5. Mantener la sana distancia.

6. Dar mayor uso a los espacios abiertos en las escuelas.

7. No se tendrá ceremonias y reuniones generales.

8. Avisar inmediatamente de sospecha o confirmación de casos por COVID-19 a las autoridades de la escuela.

9. Inscribirse a los cursos de apoyo psicoemocional de la SEP-Saud “Retorno Seguro”.

10. Al salir de casa llevar la carta compromiso de corresponsabilidad.