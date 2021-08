Con 12 días de retraso, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán inició, el pasado miércoles, la dispersión del pago de la segunda quincena de julio a los 28 mil docentes de nómina estatal, por un valor de 273 millones 80 mil 690 pesos, esto sin contar el pago de retroactivos y prestaciones propias de la quincena 14 del año.

Pese a que la dependencia estatal se negó a confirmar el pago a los trabajadores de la educación, el secretario técnico de Gestoría Magisterial de la fracción Poder de Base de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pavel Díaz Álvarez, aseguró que la nómina comenzó a fluir desde el mediodía del pasado miércoles debido al arribo de recurso federal para el pago de la primera quincena de agosto.

El líder magisterial explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depositó a la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán lo correspondiente al 34.6 por ciento de la nómina magisterial para el primer pago del mes de agosto, lo equivalente a 94.49 millones de pesos, con lo que se logró completar para la dispersión de la quincena pasada.

“El gobierno del estado no está aportando ni un solo peso para el pago de las quincenas, sólo toman las aportaciones federales y las juntan para les alcance, (…) se nos paga la segunda de julio, pero no nos pagarán la primera de agosto, porque el gobierno de Michoacán no tiene dinero y ya se gastó lo que correspondía a la primera quincena de agosto para pagar la última de julio”, precisó.

En consecuencia, la base docente en Michoacán teme que los próximos salarios, de aquí al cierre del año fiscal, no lleguen a tiempo debido a que el gobierno estatal no cuenta con el recurso suficiente para poner la parte que le corresponde en el pago de la nómina, el 64.4 por ciento de las quincenas y prestaciones que hacen falta por pagar.

Para el cierre de la administración de Silvano Aureoles Conejo, el próximo 30 de septiembre, el gobierno de Michoacán deberá haber pagado mil 723 millones 53 mil pesos por el concepto de las 18 quincenas devengadas hasta la fecha, incluyendo bonos y prestaciones; del recurso en cuestión, 690 millones 83 mil pesos le corresponden a la Federación aportarlos, el resto, mil 305 millones 78 mil pesos son responsabilidad del gobierno estatal.

Ante el riesgo de la falta de pago y la negativa al diálogo por parte del gobierno de Michoacán, la fracción Poder de Base de la CNTE amagó con no regresar a dar clases de manera virtual ni presencial mientras que la patronal no se ponga al corriente de pago las quincenas adeudadas en tiempo y forma.

Mientras el conflicto financiero se resuelve las próximas acciones a emprender por parte del magisterio michoacano contemplan la toma de presidencias municipales, de casetas, de las oficinas de rentas, de Centro Integrales de Servicios de Gobierno del Estado, bloqueos carreteros, a las vías del tren y un plantón frente al Congreso de Michoacán.