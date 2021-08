El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Fundación Teletón firmaron un acuerdo para que los menores de edad con alguna discapacidad puedan utilizar de forma gratuita toda la infraestructura de sus centros de rehabilitación.

En La Mañanera, López Obrador explicó que actualmente 1 millón de niños con discapacidad reciben un apoyo económico mensual parecido a la pensión de adultos mayores.

Sin embargo, también necesitan atención médica, por lo que se acordó con el Teletón que los menores sean atendidos en los centros de rehabilitación que no se han podido utilizar por falta de recursos.

“Hay muchas niñas y niños que nacen con una discapacidad menor y como no son tratados porque no tienen forma, no tienen para pagar terapias, esas discapacidades menores, leves, se convierten con el tiempo en graves y de por vida. “Entonces tenemos centros de rehabilitación en los gobiernos estatales en el federal pero no es suficiente y al mismo tiempo Teletón fue creando una infraestructura de centros de rehabilitación que por falta de recursos no es utilizada a plenitud y queremos aprovechar que existen esas instalaciones”, dijo en Palacio Nacional.

El Presidente resaltó que ésta es la primera vez que su gobierno hace un convenio con una organización de la sociedad civil, pues se había decidido entregar todo de manera directa a los beneficiarios.

No obstante, aclaró que para recibir las terapias y servicios en los centros del Teletón, los padres de familia deberán adquirir la tarjeta del programa.

En la firma del convenio, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, agradeció la confianza del gobierno federal para realizar el convenio que beneficiará a 20 mil menores con discapacidad.

Destacó que actualmente hay más de 6 millones de personas con alguna discapacidad en México y el Teletón atiende a más de 20 mil niños en 24 centros de rehabilitación.