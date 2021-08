El diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada llamó a que el “Equipo X”, conformado por el PAN, el PRI y el PRD, respete el resultado que le entregó el triunfo a la 4T en la pasada elección, con la representación del hoy gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla.

El legislador local emanado de Morena calificó como incongruente la postura que ha asumido el bloque partidista que abanderó al ex secretario de Gobierno de Silvano Aureoles, Carlos Herrera Tello, por pretender descalificar la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) al ratificar el triunfo de Ramírez Bedolla.

La postura del Equipo X es incongruente, pues insisten en ganarnos en tribunales lo que no pudieron en las urnas, lo mismo quisieron hacer cuando bajaron a nuestro dirigente Raúl Morón de la contienda y no tuvieron éxito, la 4T se terminó instalando en Michoacán, y ya no hay nada ni nadie que lo pueda evitar.