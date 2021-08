La vida de Karina no ha sido fácil, y cuando conoce a Kael cree que puede ser el que lo cambie todo, el que ilumine su vida. En un instante, sus mundos se han conectado, pero pronto descubre mentiras mucho más fuertes de lo que nunca habría podido imaginar, y su mundo se tambalea de nuevo.

Si Karina escucha a su corazón y a su cuerpo, no puede evitar sentir que Kael es su otra mitad. Pero perdonar no es fácil, y ella no sabe si las estrellas volverán, algún día, a brillar para ellos.