Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), justificó con un “no competí yo” las escasas medallas de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Previo a la máxima justa deportiva la exatleta consideró que la delegación mexicana obtendría 10 medallas, pero al final de la competición solo se obtuvieron cuatro bronces.

A su regreso de Japón, Ana Guevara fue cuestionada sobre el desempeño de México en los Juegos Olímpicos, a lo que ella respondió que le dejó “un buen sabor de boca”.

Enfatizó que aunque falló el pronóstico de victorias sí hubo resultados por parte de los deportistas.

No competí yo. No puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no hubieran sido las 10, hubiéramos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no tiene palabra”, dijo.

Ana Guevara resaltó además las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que “no todo es medallas” y aplaudió los reconocimientos y mayores apoyos que podrían darse a los atletas que quedaron en cuarto lugar.