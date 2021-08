Los movimientos internos en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) preocupan al gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien teme que por temas de carácter político los magistrados den un revés a la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEEM) y se anule la elección a titular del ejecutivo estatal.

Carlos Torres Piña, vocero del gobernador electo, reconoció que existe incertidumbre en las decisiones que puedan tomar los magistrados del TEPJF, toda vez que se percibe un aire de confusión en la Sala Superior ante la destitución y salida de dos presidentes del Tribunal en un periodo no mayor a una semana.

“Nos inquieta la desestabilidad que se percibe en el Tribunal Federal, pero son movimientos políticos que con nosotros no tienen que ver, no vemos un escenario donde fallen en nuestra contra (…) sería un abuso por parte de los magistrados que quieran resolver este tema por el tema político, porque si es de manera judicial, no hay nada que resolver”, afirmó.

El diputado federal con licencia aseguró que de apegarse al marco normativo legal, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán respaldar la decisión de sus homónimos a nivel local y ratificar el triunfo de Ramírez Bedolla en las pasadas elecciones del 06 de junio.

Insistió en que los magistrados del TEEM desestimaron todas las supuestas pruebas presentadas por el “Equipo por Michoacán” mediante las cuales acusaban la intromisión del crimen organizado en favor del candidato electo, así como el uso de violencia en diferentes zonas del estado, la coacción al voto por medio de programas sociales o la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

Sin embargo, en caso de que el resultado sea contrario al que se espera y que desde el Tribunal Federal se decida anular la elección y rehacer las votaciones a gobernador, Torres Piña aseguró que por parte de Morena y el Partido del Trabajo (PT) no habrá manifestaciones ni inconformidades.