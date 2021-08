Al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el candidato a la gubernatura de Michoacán por la alianza PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera Tello, advirtió que al interior del estado hay quienes están listos para “ir a la batalla” y defender su triunfo como gobernador electo, aún y cuando perdió por más de 47 mil votos en contra de Alfredo Ramírez Bedolla.

“La gente me ha propuesto tomar acciones fuera de la Ley, pero yo no voy a avalar acciones en donde se genere más violencia, (…) en mis recorridos en el estado la gente me dice que están listos para bloquear, quemar e ir a la batalla”, insistió.

El ex secretario de Gobierno aseguró que no propiciará acciones por fuera del marco de la Ley, pero aseveró que es entendible que los más de 650 mil michoacanos que votaron a su favor se encuentren molestos ante lo calificó como un resultado deshonesto y amañado.

Señaló que continuará con la ruta legal en aras de anular las pasadas elecciones a gobernador de Michoacán, pues insistió en que hubo claras violaciones al piso parejo en la contienda electoral, como la intromisión del crimen organizado, además de los dichos del jefe del ejecutivo federal y violaciones a la veda electoral.

Por último, precisó que tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), mediante la cual se ratificó el triunfo de Ramírez Bedolla, el “Equipo por Michoacán” continuará su ruta jurídica en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.