En el Congreso de Michoacán no hay consenso para rematar los bienes inmuebles que pretende vender el Gobierno del Estado, así lo declaró la diputada local, Brenda Fraga Gutiérrez, quien señaló que al no haber un dictamen que cumpla los requerimientos del procedimiento legislativo en Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda y de Hacienda y Deuda Pública, no se podrá pasar al pleno para su votación.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT) fue clara y enfática al señalar que el proyecto de dictamen que se presentó en Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda y de Hacienda y Deuda Pública, no cuenta con el número de firmas que se requieren para que el mismo pueda ser válido y pasar al pleno para ser votado.

No hay un dictamen obtenido con el procedimiento adecuado, pues no se ha respetado el procedimiento legislativo en ambas comisiones, y eso, prácticamente inhabilita la posibilidad de que se pase al pleno, como se pretende al interior de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). No se está cumpliendo con el procedimiento que nos establece la ley orgánica del congreso y no vamos a permitir que pase ese dictamen.

De igual forma, la diputada uruapense afirmó que esto que pretende realizar el Gobierno del Estado es una irresponsabilidad, pues las condiciones están ya muy complicadas en torno a la crisis económica y financiera que tiene Michoacán.

Brenda Fraga, reiteró que es lamentable que se busque recurrir a un procedimiento ilegal para poder rematar bienes inmuebles del estado, lo cual dijo, es sumamente riesgoso para todas y todos los michoacanos, por lo que hizo un llamado a las y los diputados de la Septuagésima Cuarta legislatura a actuar con responsabilidad y anteponer el interés en favor de Michoacán.