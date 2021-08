El actor estadounidense Leonardo DiCaprio criticó la falta de acciones del gobierno de México para la protección efectiva de la vaquita marina, un cetáceo nativo del Golfo de California.

Cabe recordar que el histrión ha sido un activista para la protección de este tipo de animal marino, del cual, actualmente, se estima que existen sólo 10 ejemplares, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La vaquita marina fue descubierta en 1958 y su mayor peligro son las redes de pesca ilegal, en donde queda atrapada, a pesar de que diversas zonas del Golfo de California fueron señaladas como protegidas para la conservación de este mamífero.

The Vaquita porpoise is the most endangered marine mammal in the world. Yet, the Mexican government has lifted the ban on fishing in its habitat, effectively ensuring that the remaining 10 or so porpoises will die in gillnets: https://t.co/YIuN4Qay0l

