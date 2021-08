El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que si bien falta la reglamentación secundaria de la consulta de revocación de mandato –sobre la cual tiene información que se aprobará en breve-, este proceso ya está plasmado en la Constitución.

“No es un asunto legal, de si es retroactiva o no; si la gente decide que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy”, agregó.

Por ello “es el colmo” que haya quienes quieren impedirla. Conminó a que “no le tengan miedo al pueblo y promuevan la democracia”, y sentenció: “vamos a llevar acabo la consulta y yo la voy a promover”.

Recordó que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México realizó dos consultas, en ese momento vía telefónica, y “no es una cosa nueva, creo en eso”.

Además, en el desafuero en su contra previo al proceso electoral de 2006, no solicitó ningún amparo. Si en la consulta “se decide que me quede, adelante, y si decidan que me vaya, ni modo que voy a buscar un abogado, que voy a buscar que me asesore Diego Fernández de Cevallos, o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal, el ex ministro de la Corte Cossio. No”.

Reiteró que no todo es un asunto jurídico” sino que también tiene que ver con la dignidad.

Aunque, dijo, no es reto o desafío, al bloque conservador exhortó a que en lugar de insultar, convoquen a la gente a participar en la consulta y que de manera pacífica y democrática se diriman las diferencias.

Una cosa es el discurso hablar de democracia y otra aceptar que vale lo mismo el voto de un campesino que el de un magnate, aunque los conservador “no lo externan porque son muy hipócritas pero se sienten superiores”, concluyó.