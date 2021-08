El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Carlos Maldonado Mendoza, negó que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, haya hecho uso de los recursos públicos del estado para su gira por los Estados Unidos, y desconoció la partida presupuestal de la que echó mano el mandatario.

En entrevista, aseguró que la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe el pago de viáticos o salidas fuera del país a funcionarios de todos los niveles, por lo que sostuvo que por parte del SFA no se erogó recurso para Aureoles Conejo en sus 10 días de viaje por el país norteamericano.

No sé si se fue con recursos propios, no sé de donde lo pagó, pero no salió de las finanzas del estado, porque el decreto de austeridad me lo prohíbe.