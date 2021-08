En esta ocasión no voy a dar una definición de amor porque a estas alturas de la vida ya sabemos desde nuestro propio significado lo que es ese sentimiento desde su universalidad. Voy a mostrarles desde mi punto de vista lo que considero es y ha sido la problemática del amor en pareja desde una forma muy general con base a lo que la experiencia como terapeuta de parejas me ha dictado siendo así algo que no necesariamente tiene que ver con todas las relaciones ya que cada intervención terapeutica (cada caso/cada pareja) tiene su propia individualidad/necesidades.

Es importante que se tenga presente que una relación se construye a través de lo que cada persona ha vivido a lo largo del tiempo en base a sus anteriores relaciones, por ejemplo: hay quienes buscan una pareja por ese temor o miedo de no sentirse solos o solas y aumentan así el riesgo de fracaso en su relación porque ponen a la soledad como el camino para tener una relación de pareja y no integran a la soledad como el sentimiento en su estructura de personalidad. Si en tus relaciones anteriores no te ha ido del todo bien vas a pensar que tus futuras relaciones tendrán los mismos conflictos o vivirás con el temor de que vuelvas a pasar por lo mismo, por eso siempre es importante que ante el término de una relación acudas a terapia para regularte emocionalmente en tu estructura de personalidad y en el futuro puedas evitar problemas al momento de elegir pareja.

Hay diferentes situaciones que se pueden considerar como problemas en la relación de pareja, menciono los que de una forma general se llegan a presentar llegando a ser incluso causa de divorcio y/o separación:

1.- Los hijos de relaciones anteriores que por lo regular la problemática se da cuando la ex pareja exige que pase tiempo con sus hijos o conviva y suele representar para la actual pareja una pérdida de interes en la relación y viene el reclamo de que le importan más sus hijos que ella/él.

2.- Las relaciones anteriores donde hay un guión del pasado que muchas parejas presentan cuando hablan mucho de las ex parejas como una forma de comparación a la actual relación siendo esto un motivo de enojo muy fuerte porque se suele pensar que le interesa más la anterior o anteriores relaciones que la que se tiene actualmente.

3.- Las peleas frecuentes que son una manifestación de la frustración de no poder resolver ni comunicar a la pareja las necesidades que se tienen y por cosas mínimas se suele estar en una constante pelea, esto también tiene mucho que ver con las formas de aprender a amar ya que suele pasar que muchas parejas aprendieron que después de las agresiones (peleas) viene la demostración de amor (reconciliación sexual) y se queda este aprendizaje erroneo que el amor verdadero se sufre y es agresivo por eso luego tenemos a parejas que aunque las agredan físicamente siguen en la relación. Cabe mencionar que también hay peleas que son consecuencia de la violencia intrafamiliar y como causa suele atribuirse el consumo de drogas, alcohol, etc.

4.- La diferencia de edades sobre todo en hombres que son mayores pero cuentan con experiencia de vida así como estabilidad emocional financiera y mujeres muy jovenes que buscan esa estabilidad económica y emocional aunque les lleven más de 15/20 años de edad en promedio pero que aceptan el costo para poder tener lo que quizá de por vida han carecido y quieren a costa de lo que sea tener un significado en la vida aún a pesar de lo que implica una relación con los ahora llamados modernamente “sugar daddy” este tipo de relaciones por lo regular suelen conflictuarse al momento de compartir proyectos a futuro.

5.- Falta de comprensión a las necesidades de la pareja donde normalmente la pareja se la pasa adivinando o suponiendo lo que el otro necesita y esta conducta solo se atribuye a las interpretaciones que culturalmente tenemos ya que se suele pensar que por tener una pareja y/o conocerla se debe saber lo que necesita sin preguntarle.

6.- Las infidelidades que se presentan y que son la causa de la ruptura de muchas relaciones aunque aquí cabe mencionar que hay parejas que prefieren seguir tolerando las infidelidades antes que irse o terminar la relación porque su carencia afectiva es tan grande que prefieren hacer como que no pasa nada pero también tenemos el caso de las/los amantes que también deciden renunciar al lugar principal en la relación para convertirse en la amante o el amante, de cualquier manera es muy complicado saber manejar esta traición a la confianza de la relación o como yo suelo decirle a las parejas que pasan por eso y me preguntan que si lo deben terminar solo me limito a contestar “si tú puedes con eso adelante es tú decisión”

7.- Temas de sexualidad sobre todo en no preguntar cómo les gusta llevar a cabo el acto sexual y se quedan solamente con lo que al otro le puede gustar y esto es tan común de lo que parece que viene siendo la causa de muchas insatisfacciones sexuales pero se aguantan de expresarse en esta área por temor o miedo a verse como inexpertos (as) prefieren quedarse con el peso social de que el hombre debe saber y la mujer solo debe estar dispuesta como cortando su derecho al libre goce de la relación genital.

8.- La decision de casarse o no casarse que regularmente se presiona al otro para llevar a cabo este deseo y tiene mucho que ver con la creencia familiar respecto al matrimonio porque siempre en uno de los dos se llega a presentar más el deseo de contraer matrimonio ya que se privilegia primero el viajar o los proyectos personales antes que cualquier otra cosa y es cuando viene la erronea idea de que el matrimonio resolverá cualquier conflicto.

9.- La maternidad en el sentido de que se visualiza a la mujer como mamá dedicada al hogar renunciando a todos sus proyectos, sueños y fantasías, se le visualiza a cargo del cuidado y educación de los hijos, trabajando y aportando económicamente y al hombre suele vérsele sin exigencia de involucramiento total sino parcial como si se justificara en que él lleva el sustento económico casi como lo anteriormente permitido y bien visto por la sociedad machista donde la mujer no existía en esa individualidad de sus proyectos de vida, por eso hoy la mujer que se convierte en mamá renuncia a muchas cosas que la mayoría de los hombres no valoramos, no reconocemos ni le damos el adecuado lugar que socialmente ocupa.

Amar desde el plano de la libertad es amar sin la necesidad de poseer al otro (pareja) de esta forma se contruye lo que se le llama la relación de pareja sana aquella que ayuda desde la voluntad a crecer mutuamente decidiento en pareja construir sin agresiones, sin un fin en específico y centra la construcción de vida en un todo (casa, hijos, sentimientos, profesión, laboral, familiar) etc., como una añadidura a la forma en que la relación va fluyendo respetando siempre las necesidades de la pareja sin exigencias absurdas o deseos que no se van a cumplir y esto sería como decir “el amor sin fantasias que ama su realidad pero que está dispuesto a trascender en el plano amoroso y existencial” este tipo de amor no se centra en el poder de controlar ni dominar al otro, es el amor auténtico.