El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la consulta popular para la revocación de mandato, prevista para marzo de 2022, es una oportunidad para que la oposición se reagrupe, como lo hicieron en las pasadas elecciones, y hagan que deje el cargo mediante el voto popular.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, hizo un llamado a sus opositores a esperar y participar en la consulta para retirarlo de la Presidencia, motivo por el que indicó que “no hace falta la violencia”.

“Ahora viene otro desafío. Que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo para que voten para que yo me vaya, es la revocación de mandato. Esto es la democracia, no hace falta la violencia, no, de manera pacífica, por la vía democrática. El pueblo va a decidir si me quedo o me voy. Para finales de marzo, ahí tienen otra oportunidad. A ver qué dice el pueblo de México. Son ejercicios de gran trascendencia.

“Aun con todos los obstáculos se dio un paso adelante, una consulta constitucional, ya hay precedente y lo repito: viene la revocación de mandato en marzo, va a ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir”, comentó.

Tras insistir en que se presentará en breve una iniciativa de reforma electoral, el jefe del Ejecutivo dijo que la oposición fracasó porque la consulta popular del domingo, para enjuiciar a actores políticos del pasado, fue un ejercicio de democracia.

“Mi respuesta fue la democracia nunca fracasa. Así hay que verlo y seguir adelante hasta establecer una auténtica democracia y dejar consolidado el hábito democrático. No es fácil. Ahora dicen votaron muy pocos pero cuántos votaban antes, nadie votaba. Se rayaban las boletas y levantaban las actas. No había ni siquiera oposición. Estamos dando los primeros pasos en el terreno de la democracia. No es el caso de otros países, en eso tenemos atrasos”.

Sostuvo que en México existe un aparato electoral que es el más costoso del mundo, “pero eso no significa que tengamos una democracia consolidada y yo espero que le demos a las nuevas generaciones un auténtico sistema político democrático y todos tenemos que ayudar”.

Ayer, López Obrador estimó mayor participación en la consulta sobre revocación de mandato y recordó que en marzo se llevará a cabo otra consulta, “y van a participar muchos más ciudadanos porque se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe el Presidente o que renuncie”.

Destacó que se trata de una “gran reforma” a la Constitución porque “el pueblo es el soberano, es el que pone y el que quita es el que manda” y aseguró que la consulta popular se convertirá en un hábito y una cultura en México, es decir, un ejercicio que “vamos a heredar a las nuevas generaciones”.