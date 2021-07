En el marco de las actividades realizadas para contribuir a la formación y la actualización profesional de los cineastas mexicanos, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ha puesto en marcha un “Programa de asesoría a la escritura de guion cinematográfico”, en alianza con la Embajada de Francia en México.

Desde hace varios años, el FICM mantiene un vínculo importante con Francia. Ya sea a través de su asociación con la Semana de la Crítica de Cannes o a través de los numerosos invitados franceses presentes en Morelia cada año, incluidos Bertrand Tavernier, Bruno Dumont, Julie Bertucelli, Laurent Cantet, Michel Gondry, Olivier Assayas, o Nicolas Philibert, entre muchos otros.

En su primera edición en 2021, el “Programa de asesorías a la escritura de guion cinematográfico” seleccionó los siguientes proyectos para ser asesorados por el guionista y escritor francés Philippe Claudel:

Estudio para personaje hueco, de Alejandro Iglesias Mendizábal

Rambler, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero

Los amantes de este mundo, de Faride Schroeder

Kenya, de Alejandro Zuno

Philippe Claudel es el guionista de En la punta de los dedos y Almas grises, de Yves Angelo; y también de Hace mucho que te quiero, Todos los soles, Antes del invierno y A Childhood, cuatro guiones de los que también es director. Hace mucho que te quiero ganó el premio a Mejor Película Extranjera en los BAFTA 2009. Como escritor, Philippe Claudel ganó el premio Renaudot por Almas grises, el premio France-Télévision por Abandono y el Goncourt des Lycéens por El informe de Brodeck.

“Cuando escribo un guion es un deseo de cine lo que me impulsa. Pienso en términos de cine”, comparte, en entrevista con Jean-Christophe Berjon, Philippe Claudel, quien ha desarrollado su trayectoria tanto en el guion cinematográfico como en la realización, la literatura y el teatro. Respecto a esta intensa actividad multifacética, explica: “Quiero encontrar la mejor herramienta para expresar lo que siento (…) para mí, el cine es emoción”.

“Me interesaba ver lo que las y los jóvenes realizadores mexicanos —es decir, provenientes de una cultura distinta a la mía— desean del cine hoy. No me decepciona lo que he leído. Los cuatro proyectos me sacan de mi aquí y me llevan al allá. Proyectos así no se ven en el cine francés”, manifiesta respecto a su colaboración con el “Programa de asesoría a la escritura de guion cinematográfico”.

“El placer que siento al leer estos guiones me lleva a lo que siempre sentí, desde la adolescencia, al leer literatura iberoamericana: una suerte de libertad, de barroco, de fantasía, en donde se mezcla y confunde con soltura lo real y lo irreal, en donde el creador se atreve a ir en direcciones que lo alejan de un camino demasiado recto”, concluye.

En esta primera edición del programa, los cuatro proyectos mexicanos serán revisados y asesorados de manera virtual a través de la plataforma en línea del FICM, para posteriormente concluir con un encuentro presencial en el marco del 19º Festival Internacional de Cine de Morelia, que tendrá lugar del 27 de octubre al 1 de noviembre de este año.