“Será necesario implementar medidas urgentes y radicales para detener contagios de Covid-19 que se han triplicado en comparación con los meses de enero y febrero 2021 considerados los meses más difíciles de la pandemia”, expuso Humberto Arróniz, Presidente Municipal de Morelia al anunciar que quedan cancelados todos los eventos masivos programados en la ciudad.

Dijo además que no se emitirán más licencias para este tipo de eventos ya que hay temor entre las autoridades, sobre todo porque Morelia pasó de semáforo verde a rojo en un mes.

Afirmó que por momento no está considerado el cierre de comercios, plazas públicas, negocios o cancelación de eventos sociales tales como bodas, bautizo, etc, aunque sí se supervisará con mayor precisión que estos mantengan un aforo del 50%, ya que en caso de no ser así serán acreedores a multas y sanciones; sin embargo, en caso de que la situación empeore se podrían cerrar estos establecimientos.

“No hay aprobación de eventos masivos ni con aforos del 50% están completamente prohibidos los conciertos, jaripeos, fiestas patronales, peleas de gallos y cualquier evento en dónde se congreguen muchas personas, vamos a ser más estrictos, es tiempo de generar mayor consciencia entre la sociedad.”, expuso.

Finalmente aseguró que se valorará incrementar o radicalizar medidas conforme avancen los contagios, de momento habrá mayor control de mercados y tianguis y se mantendrá contacto con empresas que expenden oxígeno para asegurar que éste alcance para todos, en caso de ser necesario, además aumentará la desinfección constante de espacios y oficinas públicas.