El ayuntamiento de morena que encabeza Raúl Morón y Humberto Arróniz, mantiene su negativa de iniciar el proceso real de entrega de la administración pública; ya son 42 días que dichos trabajos debieron iniciar y sus funcionarios brillan por su ausencia.

El pasado miércoles el todavía alcalde ofreció ante los medios de comunicación que haría una entrega ordenada y a tiempo pero ni una cosa ni otra ha sucedido, aseveró Yankel Benítez Silva, coordinador del equipo de recepción del presidente electo de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Lo peor del caso es que la ciudad está abandonada, es público y notorio, además de que así lo registran diversos medios de comunicación quienes han publicado fotografías y testimonios de la deplorable situación que se vive en la capital del estado. Después de las elecciones del 6 de junio el abandono fue mayor y parece que no se dan cuenta que son los responsables de la ciudad.

Yankel Benítez, hizo énfasis que el retraso en la entrega provoca un desfasamiento en los trabajos de arranque de la nueva administración en perjuicio de las y los morelianos, “con su actitud no dañan al nuevo gobierno, dañan a sus habitantes porque por una parte no actúan, no resuelven y tampoco informan y lo peor es que todavía les queda más de un mes de administración”.