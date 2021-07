Mujeres del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lanzaron la petición de firmas para exigir un alto a la violencia que se ha generado por la intromisión de los poderes fácticos en el ámbito político.

Verónica Naranjo Vargas, Secretaria de la Agenda de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología del PRD, explicó que a través del sitio http://chng.it/LbVFBkCwH7 podrán firmar dicha petición, en la que también se muestra el respaldo al fundador del PRD y Gobernador de Michoacán, Silviano Aureoles Conejo, quien ha emprendido una cruzada nacional e internacional por la defensa de la libertad ciudadana.

Las mujeres perredistas en Michoacán estamos preocupadas por la espiral de violencia que se vive en el país alimentada por el crimen organizado y la penetración delictiva de las instituciones públicas, la violencia política ejercida por la delincuencia organizada contra la población a través de la coacción del voto viola totalmente el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía.

La violencia y la intromisión del crimen organizado en el ámbito político no deben normalizarse, las autoridades federales no deben hacer caso omiso a lo acontecido en el pasado proceso electoral, ya que no es solamente el caso de Michoacán, sino que esto trasciende a otras entidades del país por ello es un tema urgente de seguridad nacional, por lo que corresponde al titular del Ejecutivo Federal atender directamente el tema, como lo señala el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, así como demás relativos y aplicables.

Por lo anterior la mujeres perredistas manifestamos nuestro respaldo al compañero Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán para sumarnos en la cruzada que has emprendido por la defensa de la legalidad, la paz y la justicia en Michoacán, reiterándote que te acompañamos en las iniciativas de apoyo que se requieran; es impostergable la restauración del Estado de derecho, del que las mujeres particularmente hemos sido excluidas por las políticas regresivas del gobierno federal creado un ambiente hostil e inseguro para muchas mujeres siendo esto una amenaza principal para la democracia del país.