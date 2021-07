Las y los diputados integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, aprobaron la Convocatoria para la designación de los Consejeros del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), misma que se elaboró en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia.

Dicha convocatoria va dirigida a la sociedad civil, a las Universidades, organismos sociales, colegios de profesionistas y a la sociedad en general, para que propongan candidatos para la elección de cuatro consejeros propietarios y cuatro suplentes del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Dicha convocatoria se emite con la finalidad de allegarse de propuestas de aspirantes para ocupar el encargo de Consejeros del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos bajo las siguientes bases, ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; contar con preparación académica y experiencia en materia de Derechos Humanos; distinguirse por su servicio, interés y participación en la defensa, difusión y promoción de los Derechos Humanos; no ser dirigente o candidato de partido político alguno; no desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público; no ser ministro de ningún culto religioso o miembro activo de las fuerzas armadas del país; y no haber sido condenado por delito doloso, o haberse encontrado sujeto a un procedimiento de queja del que haya derivado recomendación.

En cuanto al proceso de registro se estipula que, además de cumplir con todas las bases, se debe presentar por escrito la solicitud de registro y los documentos comprobatorios ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, el período de inscripción y registro para presentar las solicitudes, será los días 10 y 11 de agosto del año 2021, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.