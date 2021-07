La disminución del aforo permitido en establecimientos, así como la reducción del horario de operación en bares, antros y centros nocturnos, de jueves a domingo, fueron los acuerdos alcanzados en la sesión del Comité Municipal de Salud, con el único objetivo de frenar los contagios en la capital michoacana.

Ante el incremento en el número de contagios que se ha presentado en Morelia en los últimos días, el Comité sesionó para determinar acciones que resuelvan está tendencia y así devolver al municipio a verde, de acuerdo a la medición del semáforo epidemiológico.

El Comité, dictaminó continuar con las mesas de trabajo para evaluar las condiciones de la realización de eventos masivos con las medidas de prevención necesarias , siempre con la condicionante de que el aforo de los recintos no supere el 50 por ciento; los horarios de funcionamiento en los establecimientos con licencia tipo C será hasta las 23:00 horas, de jueves a domingo y con la limitante de no superar la mitad de su capacidad, está última condición, también aplicará en iglesias, balnearios, cines, hoteles y restaurantes, siempre observando las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19.

Del mismo modo, se le exhorta a la ciudadanía a mantener las medidas sanitarias para evitar la propagación y contagios del COVID-19, es decir, continuar con el uso obligatorio del cubrebocas, gel antibacterial y respetar la sana distancia.

Evitar la propagación del del COVID-19 es un trabajo de todos, por lo cual el Gobierno de Morelia llama nuevamente al trabajo en equipo entre sociedad y autoridades para asegurar el éxito de estas nuevas medidas.