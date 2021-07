Este miércoles policías estatales se manifestaron con el paro de actividades debido a que exigen el deposito de pagos atrasados y de la prestación denominada “tractor”. Bloquearon los accesos a la ciudad de Morelia y el paso vehicular a la altura de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además de protestar en los cuarteles de varios municipios.

Los inconformes suspendieron actividades en el Cuartel Valladolid en la capital del estado y también estas acciones se replicaron en los municipios de Apatzingán, Zamora, Coalcomán, Sahuayo, Maravatío, Uruapan y en las instalaciones de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público en Morelia.

Los uniformados cargaban pancartas en las que solicitaban los pagos mencionados, pues refieren que es un recurso que ellos esperan con seguridad para saldar pendientes económicos que tienen de manera personal y al no contar con ese dinero sus deudas aumentan. Los oficiales afirmaron que no bajaran la guardia hasta que no les depositen esos recursos.

Con relación al tema este día la SSP publicó lo siguiente a través de su cuenta de Twitter (@MICHOACANSSP): “Informamos a las y los elementos de la #PolicíaMichoacán, que derivado de las gestiones realizadas ante las instancias pertinentes para la dispersión del recurso denominado ‘tractor’, éste se llevará a cabo el viernes 30 a la par del pago de la segunda quincena de julio”, dijo la dependencia.