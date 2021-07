El presidente del Consejo Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Revolución Democrática (PRD), Victor Manríquez González, denunció que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF) están dando “carpetazo” a los juicios de inconformidad presentados por el “Equipo por Michoacán” sin recibir de fondo las problemáticas expuestas.

En entrevista con PCM Noticias, el ex alcalde de Uruapan afirmó que los magistrados de ambos poderes están buscando cáusales extraordinarias para resolver cómo improcedentes las impugnaciones presentadas a los 24 distritos electorales.

“Los tribunales no le están entrando de fondo a los juicios que estamos presentando, están buscando que si fueron extemporáneos, que si no se presentaron en los distritos, cualquier cosa para no revisar lo que estamos impugnando”, manifestó.

Manríquez González confirmó que tres de los 24 juicios de inconformidad presentados para cada distritos electorales ya fueron resueltos de manera negativa para el “Equipo por Michoacán”, sin embargo, afirmó que los tribunales referidos no son la última instancia para resolver lo impugnado.

Manifestó que las resoluciones que, se consideren, no fueron hechas conforme a derecho, se impugnaran de nueva cuenta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dependencia que tendrá la última palabra conforme a los resultados de las elecciones en Michoacán.