Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que el Gobierno Federal ya no realiza labores de espionaje, tal y como se llevaba a cabo en el sexenio anterior con el programa Pegasus.

Una investigación de medios internacionales reveló que autoridades de la anterior Administración Federal espió a través del programa Pegasus a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente López Obrador.

Esto no sucede, el Gobierno no espía a nadie, lo opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información. A nadie se le limitan sus libertades”, dejó en claro.

“Si existe el contrato (de Pegasus) hay que cancelarlo, yo no creo que exista, pero de todas maneras hay que hacer la revisión y de lo que n tengo duda es de que nosotros no espiamos a nadie, por eso somos distintos”, declaró.

El jefe del Ejecutivo federal externó que anteriormente se utilizaba dinero público para espiar a opositores, entre ellos actividad, periodistas y dirigentes de la oposición a través del programa Pegasus.

Yo quiero que lo sepa todo el pueblo, que se destinaba dinero del presupuesto para contratar servicios de espionaje, y se espiaba a todos los dirigentes de posición y se espiaba a periodistas, se espiaba a muchísima gente”, explicó.

“¿Cómo se espiaba? Se tenían equipos sofisticados pata escuchar todas las llamadas telefónicas, no solo de la persona que era el blanco, sino de todo su entorno. Desde luego espiaban durante uno o dos años y muchos más, ahora se dio a conocer que espiaban a mi esposa, a mis hijos, y hasta el médico que me atiende, el cardiólogo, 50 personas cercanas a mi”, señaló.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que Gobiernos de varios países espiaron mediante el programa Pegasus de la firma israelí NSO Group a 50.000 números telefónicos de activistas, periodistas y políticos.

El signatario del contrato de Pegasus fue Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, quien huyó precisamente a Israel al ser acusado de tortura durante la investigación del caso Ayotzinapa.