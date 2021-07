La pandemia de la desinformación

Hemos cumplido más de un año con la pandemia del Covid-19 y cada día aún con las vacunas pareciera ser que no tiene fin o por lo menos una forma de combatirla de manera efectiva sin víctimas que lamentar, hoy en día los esfuerzos de los científicos al igual que de los médicos son fundamentales para lograr combatir esta pandemia.

En el día a día aumenta más el temor al contagio sobre todo porque no sabemos a ciencia cierta la forma en que nuestro organismo responderá al virus y quienes ya se han contagiado también viven con esa incertidumbre de un nuevo contagio y/o las secuelas que pueda desencadenarles sobre todo aquellos que de un modo u otro lamentablemente perdimos a un ser querido a consecuencia del Covid-19.

Hoy día en nuestro país los casos aumentan de manera considerable, aunque el presidente de México el C. Andrés Manuel López Obrador mencionó que es un “pequeño repunte”. No podemos hablar de un pequeño repunte cuando el día 16 de julio los casos que se presentaron fueron de 12, 420 y el promedio de contagios es de 9,275 casos por día.

La información que circula en redes sociales no siempre es la correcta, las cadenas de whatsapp o las publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter pueden confundirte respecto a lo que realmente está ocurriendo con la pandemia, consultar fuentes confiables es una obligación de todos y cada uno de nosotros por eso mismo con la “luz de la esperanza” como yo le llamo a las vacunas no se ha tenido tanto éxito como se esperaba ya que también hay mucha desinformación de los efectos que estas generan después de ser aplicadas y muchas personas toman la decisión de no aplicárselas.

Dentro de mis seguidores hay quienes aún dicen que las vacunas son puro cuento que el virus no existe que eso de usar el cubrebocas es para gente tonta y que nos demos cuenta de que todo es inventado o es una conspiración de los gobiernos, gente así hay millones que además de todo están promoviendo la no vacunación o no usar el cubrebocas porque según ellos nuestras defensas son más que suficientes ya que la madre naturaleza nos dio lo necesario para esta y más pandemias, desde luego todo lo anterior lo único que hace es fomentar la ignorancia en la sociedad y mal informar a quienes no tienen esa capacidad de análisis para corroborar la información que les llega.

No perdamos de vista que cada quien puede expresar y creer lo que quiera porque está en su derecho, pero no se vale que fomente en los demás la desinformación o se aproveche de la ignorancia de las personas ya que este virus es real y está matando gente.

Lo mejor hoy en día que podemos hacer es vacunarnos y seguir teniendo los cuidados necesarios para protegernos del virus.