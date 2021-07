Familiares, amigos y vecinos, se han unido a fin de intensificar la búsqueda y paradero de un adolescente que desapareció la tarde del pasado sábado, cuando salió de su domicilio, a bordo de una camioneta pick up, color azul.

Se trata de José Ángel Arévalo Fuentes, de 14 años de edad, quien andaba en una camioneta Ford Lobo, pick up, color azul, propiedad de su padre. No dijo a dónde o con quién saldría; esa noche no regresó y ayer domingo presentaron la denuncia por desaparición, ante la Fiscalía Regional.

Durante la madrugada y mañana de este lunes, elementos de la Policía Michoacán se han integrado a la búsqueda; grupos de vecinos, recorren los caminos y veredas aledañas, así como los cerros. También en los dos accesos, los vehículos son revisados y solamente hay paso por el libramiento.

Familiares piden el apoyo de la sociedad, para que aporten alguna información al respecto. 452 154 01 58.

Aunado a lo anterior, habitantes de San Felipe de los Herreros, realizaron un bloque el entronque de la carretera Pomacuarán, con la que une Paracho a Uruapan, a manera de presión para localizar con vida al joven desaparecido.