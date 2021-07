La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Sesión Virtual, resolvió en definitiva el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-59/2021, en contra de la resolución incidental del expediente TEEM-JIN-153/2021 del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), planteado por el Partido del Trabajo (PT), en el cual revocó la Sentencia Recurrida y declaró la inexistencia de la misma, confirmó Marcela Casillas Carrillo, integrante de la Comisión Coordinadora Estatal del PT en Michoacán.

Tras este resolutivo, aprobado por unanimidad por parte de los magistrados, quedan sin efectos las sentencias del Tribunal Local de Michoacán que resolvían el incidente de nuevo escrutinio y cómputo y la sentencia definitiva, que confirmó el Computo Municipal y la entrega de las Constancias de Mayoría a la planilla supuestamente ganadora.

Casillas Carrillo recordó que de acuerdo con la propia resolución, presentada por el Magistrado Juan Carlos Silva Adaya, ahora deberá pronunciarse una nueva resolución en el incidente de nuevo escrutinio y cómputo, con las consideraciones de la Sala Regional Toluca, en el término de 48 horas a partir de ser notificado el Tribunal de Michoacán, e informar de su cumplimiento en las 12 horas siguientes.

La integrante de la Comisión Coordinadora Estatal del PT en la entidad, aseguró que tras este resolutivo de la Sala Regional del TEPJF el Tribunal en Michoacán está obligado a atender de fondo la petición de realizar un recuento de votos en Tarímbaro, dado que se tienen pruebas de una serie de inconsistencias que se dieron durante los comicios del 6 de junio.

La sentencia del Tribunal Electoral de Estado de Michoacán resolvió la apertura y reconteo de 3 casillas, más no de la totalidad que es lo que el Partido del Trabajo está exigiendo; no nos argumentaron por qué unas si y otras no. Como partido celebramos el resolutivo de los magistrados de la Sala Regional de Toluca, dado que obliga al tribunal local a atender de fondo nuestra petición.