El Consejero Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) exigió a los tres niveles de gobierno que hagan valer el estado de derecho en la entidad y le pongan un alto a los grupos criminales que tienen parada la actividad económica en la entidad a través de bloqueos y cortes a la circulación carretera.

En rueda de prensa, el presidente del CCEEM, Raymundo López Olvera, manifestó que los empresarios michoacanos están cansados de que las autoridades sean omisas al problema de inseguridad que se vive en el estado, pues más allá de las millonarias pérdidas económicas, se brinda al exterior una mala imagen que genera que no haya inversión en Michoacán.

“Estamos muy preocupados porque urge la pacificación del estado, no nos dejan trabajar, sin manera prima para trabajar no hay industria, no hay empleos, no hay dinero y todavía venimos resistiendo de una crisis que nos pegó muy fuerte a todos”, refirió.

López Olvera reconoció que industrias como la mezcalera y automotriz están comenzando a sufrir del desabasto de mercancías para realizar sus productos, esto debido a los bloqueos carreteros en el oriente y en la costa del estado.

Todo ello mientras que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no se ponen de acuerdo para generar una estrategia que traiga paz al estado, pues aseguró que no se trata de la voluntad de un solo orden de gobierno, sino de todas las instituciones.

Además, hizo un llamado a abrir el diálogo con el sector empresarial pues denunció que desde hace unos meses se rompió la comunicación con el Gobierno Estatal y Federal por lo que se sienten cada vez más abandonados.