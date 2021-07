El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se van a tener problemas de contagios en el regreso a clases presenciales para el siguiente ciclo escolar, porque el riesgo es menor para los menores si se llegasen a enfermar de covid-19. Además, recordó que el plan de vacunación está avanzando para los mayores de 18 años.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario hizo un llamado a los padres de familia para que se organicen y empiecen a prepararse para el regreso a las aulas, porque las escuelas se quedaron abandonadas por mucho tiempo.

“Que ya empecemos a tener reuniones, que las madres, los padres de familia lleven a cabo reuniones en cada escuela para ver en qué situación están las aulas, hablar con los maestros, que nos ayuden, de modo que cuando iniciemos sea general. No vamos a tener, para entonces, problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, a los jóvenes, a maestras, maestros, al personal educativo, porque está demostrado que la pandemia afecta más a las personas mayores”, dijo.

López Obrador dejó en claro que el regreso a clases es urgente, por lo que se ha realizado un acuerdo general entre el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) que aplica para todas las entidades de la República.

Aunque reconoció que hay un rebrote en el país, comentó que las hospitalizaciones y defunciones no han aumentado, ya que los contagios se están centrando en la población joven y “es muy raro” que fallezcan los niños por esta enfermedad.

“Estoy hablando de esto porque seguramente habrá quienes no estén de acuerdo, además, vivimos en una sociedad democrática, nuestros opositores siempre dicen no, en vez de volver en sí, vuelven en no. Por eso ya, desde ahora, hablemos del tema porque nos urge el regreso a clases presenciales, no hay nada que sustituya la escuela y si seguimos así el daño va a ser mayor”, subrayó.

El jefe del Ejecutivo federal comentó que va a invitar a La Mañanera a pediatras y especialistas en el tratamiento de covid-19, para que los padres de familia sepan cómo se cuida a un menor que tenga este padecimiento.

“No solo los directivos, sino los médicos que han atendido ya a niños y jóvenes adolescentes con covid, para que ellos desde aquí orienten cuál es el tratamiento que funciona. No se trata que no tengan asistencia médica, que se auto receten, sino que conozcan las mamás”, apuntó.