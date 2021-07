El registro es curioso, insólito y para muchos, al principio, parece incomprensible, pero lo cierto es que es inevitable no reaccionar ante un video que muestra a una pasajera atada con cinta adhesiva a su asiento, inmovilizada e intentando gritar tras aterrizaje en Charlotte, Carolina del Norte, de un vuelo de la compañía American Airlines.

La compañía confirmó el video, el cual ha sido viralizado en redes sociales, afirmando que el hecho se generó como una medida de extrema seguridad para quienes iniciaron el vuelo en Dallas, Texas.

El video muestra a la pasajera atada con una cinta gris en el asiento, tanto en su boca como en su torso y con las manos hacia atrás, mientras se escucha como intenta gritar. Los medios estadunidenses revelaron un comunicado de la compañía.

American Airlines passenger duct-taped to seat after trying to open aircraft door midflight. Video by lol.ariee https://t.co/4Awon2l0cz pic.twitter.com/wAMM8FDE0a

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 11, 2021