Luego de cuatro días atrapadas en medio de enfrentamientos entre grupos criminales, las pasantes de medicina y nutrición que realizaban su servicio social en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán se encuentran de regreso a la ciudad de Morelia, confirmó el director interino de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Jorge Tapia Garibay.

El directivo explicó que, cuando la situación se hizo del conocimiento de la universidad, se estableció contacto con las jóvenes, a quienes se les permitió abandonar el hospital en el que brindaban su servicio y trasladarse a Apatzingán para llegar a Morelia la tarde de este jueves.

Agregó que el servicio social de ambas estudiantes será liberado en cuanto termine el periodo vacacional, por lo que no tendrán que regresar a su plaza nunca más.

El pasado domingo, 11 julio, se desataron una serie de enfrentamientos entre células delictivas en la cabecera municipal de Buenavista, troces a la carretera en cuatro puntos diferentes de la Tierra Caliente del estado, así como bloqueos a la circulación con vehículos incendiados; el saldo extraoficial de la agresión son más de 25 muertos.

Tras más de 24 horas continúas entre balaceras y granadazos, el lunes por la noche, la pasante de medicina alertó a sus compañeros acerca de la situación de violencia que se vivía en la zona, el conflicto armado entre células delictivas, el amago del corte al servicio de telefonía y energía eléctrica, además de las amenazas por desalojar la ciudad o morir asesinadas.

“Me comentan que nos van a quitar la señal de teléfono y la luz, están pasando casa por casa Los Viagras a decirle a la gente que desalojen Buenavista que sino de hoy no pasamos, estoy sola en el departamento que rento, tengo miedo de que cuando vengan aquí tiren la puerta o algo y me vean sola y me hagan algo”, escribió en un grupo de Whatsapp.