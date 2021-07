El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, afirmó este día ante la prensa que los grupos de autodefensa no existen en Michoacán y subrayó que estos en realidad son delincuentes disfrazados de pueblo que se aprovechan de la ciudadanía para poder delinquir.

No, ese término ya ni siquiera hay que usarlo (el de autodefensas), cuando escucho que dicen: oye que el grupo fulano, lo que hay son intereses criminales que usan a la población con ese mote, si tú vas a Ario de rosales y dicen: es que hay varias barricadas de autodefensas, no son autodefensas es una célula delincuencial que pone esas barricadas para protegerse del otro que está más adelante.

El mandatario agregó que en el caso de la gente armada de Tepalcatepec que se identifica como autodefensa es el mismo caso: “Tepeque es lo mismo, todos estos grupos. En algún momento yo les decía: sí hubo auténticos ciudadanos que se desesperaron ante la inacción de la autoridad y se levantaron en armas, pero la mayoría hoy tienen un vínculo delincuencial”, dijo.

Ante lo declarado por Aureoles Conejo los periodistas le cuestionaron el por qué si estas personas no son autodefensas no han sido detenidas por las autoridades y él respondió lo siguiente: “La estrategia del gobierno federal en materia de seguridad ahora es de abrazos y no balazos, y para efectos reales no sirve, esa política fracasó y dentro de ella está que la instrucción a las fuerzas armadas y a la Guardia Nacional es que tienen que estar aguantando que los delincuentes los apedreen, que los humillen y que los corran de los pueblos porque no tienen la autorización para actuar en contra de ellos”, enfatizó.