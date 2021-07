El grupo jurídico del Equipo por Michoacán denunció una falta de respuesta por parte de los representantes legales de Morena ante la pregunta concreta del por qué existió una votación atípica en los distritos de Múgica y Lázaro Cárdenas, en la elección a Gobernador del Estado de Michoacán, celebrada el pasado 6 de junio.

Al emprender acciones legales, queremos evidenciar y probar los hechos sucedidos en Lázaro Cárdenas y Múgica, donde desde luego que se estuvo en presencia de una votación atípica, es insostenible afirmar que en lugares donde siempre hubo votación democrática, es decir, para todos los participantes, ahora sólo sea para un solo partido en su totalidad, no es creíble de ninguna manera que las candidaturas del Equipo por Michoacán hayan obtenido cero votos y Morena la totalidad de estos, eso es lo atípico, mientras ello no se esclarezca, Michoacán será víctima de los grupos delincuenciales que tuvieron injerencia en dichos resultados, sentenciaron los representantes legales del Equipo por Michoacán.

El ejemplo es evidente en la sección electoral 579, casilla Básica, Morena 682 y PT 3, el total de la votación es solo para un partido, esta es una situación no solo atípica, sino que da como resultado una situación antidemocrática provocada por grupos criminales.

Además, señalaron que, hay otras cuestiones atípicas resultado de la misma situación, por ejemplo el caso de Penajmillo, donde como resultado de un acto delictivo en contra del presidente electo, renunció toda la planilla ganadora.

La rueda de prensa que organizó el partido Morena no solo demostró su falta de seriedad, también su desesperación y el intento de engaño a la población al no transparentar lo ocurrido en dichas zonas, haciendo uso nuevamente del ataque sin argumentos y señalando cifras generales y no focalizadas, tratando así de confundir a la población.

Se evidencia su desesperación por legitimar en una rueda de prensa lo que no pudieron hacer en las urnas, el Equipo de Michoacán, siguiendo las instancias legales y ante las autoridades jurisdiccionales electorales que son las competentes para determinarlo, buscamos dar la certeza que se merece la población, sin argumentos genéricos ni falaces, por el contrario, con datos precisos y contundentes.”

Los abogados de la triple alianza, aseguraron que no permitirán que Michoacán sea rehén de prácticas antidemocráticas, en el que grupos del crimen organizado intervienen para favorecer a un candidato.

Tal pronunciamiento fue difundido por el Equipo por Michoacán, tras la rueda de prensa que ofreció el grupo de abogados del partido Morena, en el que aseguraron que la diferencia de votos que pone a su candidato con el cien por ciento de los sufragios y al contendiente más cercano con cero por ciento de votación, corresponde a que, en varias comunidades indígenas, no se permitió la instalación de las mismas, a lo que el Equipo por Michoacán aseguró, son argumentos por demás inverosímiles que denotan completa ignorancia de la situación.