Habitantes de varias comunidades de la zona de Taretan que integran la organización Pueblos Unidos, bloquearon la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, a la altura de la desviación a la localidad de La Purísima, así como las casetas de Taretan, Santa Casilda, Las Cañas y Feliciano, para exigir la localización de un joven secuestrado por un grupo armado.

Los manifestantes señalaron que la víctima es Raúl M Á, vecino de Tomendán e integrante de las barricadas, quien fue raptado el pasado 6 de junio en la población de Nueva Italia.

Los manifestantes también pidieron a las autoridades operativos de seguridad y vigilancia en la región azotada por la delincuencia organizada desde hace más de dos años; también piden garantías ante el desarme y retiro de barricadas anunciado por el gobernador, Silvano Aureoles.

Las protestas comenzaron la tarde de este lunes con la toma de la caseta de Taretan, donde los integrantes de los llamados Pueblos Unidos, exigían un diálogo con el gobernador o un funcionario de primer nivel, para plantear sus demandas y señalaron que el abandono del gobierno ha provocado el auge de los grupos delincuenciales en la región.

No obstante, no obtuvieron audiencia y por ello decidieron bloquear la autopista Siglo XXI desde la tierra caliente hasta la Costa Michoacana, hasta no obtener una respuesta favorable.