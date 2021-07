“Estamos atrapadas dos pasantes, nutrición y yo, cerraron todas las comunicaciones al pueblo, no hay entradas ni salidas, todo está rodeado, las balaceras y granadazos no terminan”, advierte una joven pasante de la licenciatura de Médico Cirujano y Partero, quien se encuentra en el municipio de Buenavista Tomatlán realizando su servicio social, en medio de enfrentamientos entre el crimen organizado.

A través de un grupo de Whatsapp, una médico pasante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo alertó a sus compañeros acerca de la situación de violencia que se vive en la zona, más de 26 horas horas continúas de ráfagas entre grupos delictivos, amagos a realizar cortes a la energía eléctrica y las amenazas por desalojar la ciudad o morir asesinados.

“Me comentan que nos van a quitar la señal de teléfono y la luz, están pasando casa por casa Los Viagras a decirle a la gente que desalojen Buenavista que sino de hoy no pasamos, estoy sola en el departamento que rento, tengo miedo de que cuando vengan aquí tiren la puerta o algo y me vean sola y me hagan algo”, lamenta.

Desde el pasado domingo, comenzaron los enfrentamientos entre grupos criminales debido a la desaparición de un habitante de Tepalcatepec, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública. Sujeto a quien el grupo autodefensa del municipio identifica como Ángel Gutiérrez Aguilar, uno de los principales fundadores del movimiento armado surgido en 2013 en contra del cártel de Los Caballeros Templarios.

A partir de su desaparición empezaron las confrontaciones entre civiles armados en la cabecera municipal de Buenavista, los troces con maquinaria en al menos cuatro puntos de las carreteras Quiroga – Tepalcatepec y Carapan – Playa Azul, así como bloqueos a la circulación con vehículos incendiados; el saldo extraoficial de la agresión son más de 25 muertos.