Al menos siete funcionarios o ex funcionarios del actual ayuntamiento de Morelia forman parte del equipo de recepción del Gobierno de Michoacán del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla; sin embargo, el gran faltante es Raúl Morón Orozco, coordinador de campaña de candidato ganador.

Los perfiles que emanan del Gobierno de Morelia son la ex titular de la Secretaría de Fomento Económico, Gabriela Molina; la ex directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, Gladys Butanda; el director del Instituto de Planeación Municipal, César Flores; el ex secretario de Turismo, Roberto Monroy; el titular de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público, Antonio Godoy; y el regidor morenista, Rubén Pedraza.

Pese a que Raúl Morón logró colocar al menos a siete personas dentro del equipo de trabajo de Ramírez Bedolla, el gobernador electo refirió que al dirigente estatal de Morena en Michoacán no se le tomó en cuenta para conformar el equipo de transición porque sus tareas son políticas.

Tras representar los 41 perfiles que comenzarán el proceso de recepción de la administración pública, el diputado local afirmó que se escogieron a los perfiles más capacitados y con experiencia para iniciar esta tarea, por lo que negó que existiera de por medio negociación con actores políticos para ocupar estos puestos.

Cabe precisar que entre las primeras 41 personas presentadas resaltan funcionarios municipales, diputados locales y federales de Morena, PT y PRI, así como activistas, presidentes municipales, ex candidatos y demás figuras de la vida política de Michoacán.