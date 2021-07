El presidente Andrés Manuel aseguró que la violencia en Aguililla, Michoacán, se va a atender buscando convencer y persuadir tanto a la población como a los grupos delictivos y, al mismo tiempo, se implementará un plan integral de atención a cargo de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario hizo un llamado a la población a no caer en provocaciones y a vivir con dignidad, porque es preferible “heredarle a los hijos pobreza, pero no deshonra”. A la vez, informó que el Ejército no se retirará de la zona.

“Se está atendiendo, pero, buscando convencer, persuadir a todos, no es el camino, la violencia, no es con la confrontación como se van a resolver los problemas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad, van a el cuartel militar y tiran petardos y piedras, y ayer con maquinaria destruyeron un helipuerto y están en un plan provocador”, mencionó el mandatario federal.

“Que no se caiga en ninguna provocación, que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas de Bienestar y que es en todo caso preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra, y quien tenga necesidad de trabajo, tendrá trabajo, que el joven que no tiene un empleo tendrá empleo, ese es el plan para Aguililla y para todo México”, mencionó.

El mandatario señaló que los elementos militares tienen la indicación de no responder y no caer en provocaciones, además de que se está hablando con la gente “y nos están haciendo caso, para que de inmediato se instrumente un programa de Bienestar integral en Aguililla”.

Mencionó que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana atenderá el tema. “Ella tiene ya esta instrucción, hoy se reúnen representantes de varias Secretarías del Gobierno Federal, para la elaboración del plan. Están pidiendo en Aguililla, que me dio mucho gusto, que se construya un Banco de Bienestar, ya está autorizado, y se van a reforzar los programas sociales, la atención a jóvenes, becas, el apoyo como lo vengo explicando a los adultos mayores, el apoyo para productores, no solo en Aguililla sino en toda la región, se va a reforzar todo el plan de Bienestar”, dijo el jefe del Ejecutivo.