El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si su hermano, Martín Jesús López Obrador, cometió un delito, se debe de denunciar para que sea castigado, tras la difusión de un video en el que se le ve recibiendo dinero por parte de David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil.

En La Mañanera, el Presidente aseguró que no encubre a nadie e hizo un llamado a que si hay pruebas en contra de su hermano, hay que denunciar el delito.

“Si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie, es muy claro que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado. Entonces, independiente a lo mediático, lo político, si existen pruebas hay que denunciarlo, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder y la autoridad competente tiene que resolver si hay un delito o no lo hay”, dijo en Palacio Nacional.

López Obrador acusó que la difusión del video tiene la intención de perjudicarlo y forma parte de una campaña negra en su contra e indicó que se trató de un asunto personal entre su hermano, Martín Jesús, y David León Romero.

“El video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos, entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político, según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano.

“Sin embargo se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto así de sencillo”, afirmó.

El presidente aseguró que tiene la conciencia tranquila y estos videos son solo una reacción a los cambios que está haciendo su gobierno “cuando ya no me ataquen me voy a preocupar” y destacó que no ha hablado ni con su hermano ni con David León.

Ayer, el portal Latinus reveló un video grabado con cámara oculta que muestra a Martín Jesús López Obrador, hermano menor del Presidente, recibiendo fajos de dinero por un monto de 150 mil pesos, de manos de David León Romero, a través de un esquema similar al de Pío López Obrador dado a conocer hace un año.

De acuerdo con el medio, el video fue grabado por David León Romero en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político.