A partir de octubre, la empresa Gas Bienestar empezará a distribuir gas en la Ciudad de México, y, a la par, se analizará la posibilidad de que el gobierno dé servicio a tanques estacionarios y gas natural, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al detallar avances sobre la empresa que busca garantizar precios justos en la venta del energético, dijo que ya habló con el director de Pemex, Octavio Romero y que está garantizado el financiamiento del proyecto.

​“Tenemos ya un plazo tres meses para que empecemos a distribuir el gas en la ciudad. Ya hablé, después del anuncio, con el director de Pemex; ya está trabajando con eso, tenemos los recursos, no hay problema, pero además tenemos el gas. Pemex tiene gas y además lo importa, tenemos la materia prima y, si es necesario, podemos importar más, tenemos el presupuesto”, dijo.

Afirmó que Pemex será solo un competidor más y defendió su propuesta al destacar, como mostró en una gráfica, que mientras el precio del energético es de 13.50 pesos, el precio al público alcanza 20.94 pesos. Además, dijo que si se mantiene el precio del combustible en los rangos actuales, quedará como un mentiroso.

“No lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, esto es porque nos está perjudicando, además de afectar la economía popular, me está dejando como demagogo, como mentiroso”.

“Hice el compromiso que no iba a aumentar el precio y he logrado cumplir en gasolinas, la luz, el diésel, pero aquí no puedo, porque además no hay ninguna razón. (…) Vamos a bajar esto. Ellos que se apliquen, vamos a competir, pero no es posible que haya estos aumentos”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo federal arremetió contra la Cofece por pronunciarse contra el plan de su gobierno, al señalar que no se les quitará el mercado a las empresas particulares, pues Petróleos Mexicanos (Pemex) será un competidor más en el sector. Incluso, no descartó que los servicios de Gas Bienestar puedan ampliarse a gas estacionario y gas natural.

“Es una empresa del pueblo, aunque digan los conservadores que es populismo, estatismo, paternalismo, como le llamen. (…) Tienen todo el mercado y hacen lo que quieren ¿y el Estado dónde está? Quieren que se diluya y que nada más quede el mercado, no, eso era antes”, agregó.

También destacó que, al tratarse de un asunto vinculado a la economía popular, habrá vigilancia de la Guardia Nacional.