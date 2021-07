El presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la creación de una empresa distribuidora de gas LP, la cual pertenecerá al Gobierno Federal, y que venderá a precios bajos dicho insumo a los consumidores.

Gas Bienestar será la empresa distribuidora de gas que será administrada por Petróleos Mexicanos (Pemex), con el fin de que se controle el precio, el cual aceptó López Obrador que no ha podido controlar.

“Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir con el compromiso de que no aumente”, explicó.

Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir el gas a precio justo, Gas Bienestar se va a llamar, y se van a vender cilindros de gas de 20 y 30 kilos a precios bajos en las colonias, detalló.

El jefe del Ejecutivo federal explicó que hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50 por ciento de este insumo, de quienes aseguró “se están quedando con márgenes de utilidad muy altos”.

“Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado (…) Esto sin que estas otras empresas particulares dejen de participar, pero va a haber competencia, porque no hay”, puntualizó.

El mandatario mexicano apuntó que la empresa distribuidora comenzará en la Ciudad de México en próximos meses, debido.a que es en dica zona del país ónde más se han registrad aumentos en el gas LP.

“Lo más bajo (el precio), a la gente humilde de las colonias, lo que más les duele es cuando aumenta el gas en el cilindro. El gas no debe aumentar cómo está aumentando”, dijo,

López Obrador dejó en claro que se encuentran resolviendo el tema de la seguridad en los cilindros el hidrocarburo, para que los usuarios no tengan dudas.

Que no tengamos ningún asunto de inseguridad, darle la garantía a la gente de que va a estar completo el cilindro, de que va a ser cilindro nuevo, seguro, que es para beneficio de la gente”, expresó.