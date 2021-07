El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este martes a la población de Aguililla que ayude a conseguir la paz y que no se deje manipular.

“Haciendo un llamado a la población de Aguililla, y de toda esa región de Michoacán, a la gente, a los campesinos, a los productores, a los comerciantes, a los religiosos, a todos, a que se ayude a conseguir la paz (…) No a la violencia, sí a la paz, al diálogo, y a que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos”, apuntó.

El mandatario federal señaló que los grupos delictivos reparten despensas pero solo utilizan a la población.

“Conozco Aguililla, conozco al pueblo de Michoacán y es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, que no se dejen llevar, que no los enganchen porque hay dos o tres grupos que quieren apoderarse de territorios y provocar confrontación y pérdida de vidas humanas, y nosotros no queremos eso”, manifestó López Obrador.

Al respecto de por qué el Ejército no actúa en Aguililla, AMLO aseguró que se busca lograr un acuerdo y evitar la violencia y la confrontación.

Sobre si irá a este municipio próximamente, el mandatario federal respondió que “a ver cuando puedo ir” y que está atento a lo que sucede en la zona.

La agencia Cuartoscuro reportó que Aguililla fue tomada por elementos del Cárte Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 5 de abril.

El CJNG es considerado como el tercer grupo delincuencial más peligroso del mundo.